بوتين: تصرفات المسلحين في #إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 19:52

بوتين: تصرفات المسلحين في #إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك

منذ 25 mins 5 March، 2020
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