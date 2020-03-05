بوتين: تصرفات المسلحين في #إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 5 2020 - 19:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزيرة الإعلام: الرئيس عون أكد أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لحسم ملف سندات اليوروبوند المستحقة
وزيرة الإعلام: الرئيس دياب قال إننا اخترنا أن نحمل كرة النار لأن البلد في خطر كبير وسنفعل المستحيل لنعالج تراكم الأزمات
الوزيرة عبد الصمد عن دياب: إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية يعد إنجازاً مهماً للحكومة ولن نتراجع عن المحاسبة
وزيرة الإعلام: دياب أكد أن هناك من يعمل ليخنق البلد والعجيب أنهم يحاسبون الحكومة على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين
المدعي العام المالي يستغرب الضجة المضخمة حول القرار الذي أصدره ويقضي بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً
القاضي إيراهيم: قرار منع التصرف بالأصول يعني منع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والأبنية والممتلكات
القاضي إيراهيم: هذه الخطوة لا تحمي المودعين فحسب بل تحدث هزة كبيرة للمصارف إذ لا أحد فوق الغربال
الوفاء للمقاومة: الأزمة النقدية والاقتصادية باتت كارثية وجعلت خيارات الحكومة بشأن السندات المستحقة بين السيء والأسوأ
الوفاء للمقاومة: نؤكد رفض أي شروط أو وصفات جاهزة من أي جهة دولية أتت لا تلائم أوضاع بلدنا أو تمس بحقوق شعبه
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافدة لبنانية وصلت من بريطانيا وعدد المصابين ارتفع إلى 16
وزير الصحة يؤكد أن الوزارة على أتم الجهوزية لمواجهة كورونا وسيتم اعتماد 10 أطباء وتوزيعهم في المطار وعلى المعابر البرية
الرئيس السوري بشار الأسد: وقوف أصدقائنا لا سيما روسيا وإيران إلى جانبنا لعب دوراً أساسياً في صمود سوريا
الرئيس الأسد: هدفنا المشترك مع روسيا لطالما كان إبعاد تركيا عن نهج دعم الإرهابيين وإعادتها إلى مكانها الطبيعي
الرئيس الأسد: الأميركيون يعرفون أن تحرير إدلب سيمهد لتحرير المناطق الشرقية وهم يحتلون آبار النفط لإعاقة إعادة الإعمار
الرئيس الأسد: سنبدأ بكل تأكيد عمليات مقاومة ضد المحتلين شرق الفرات ومن واجب الدولة دعم عمليات من هذا النوع
الرئيس الأسد: صفقة القرن فارغة وتطبيقها مدمر وغير ممكن إذا رفضتها شعوب المنطقة ولن نسمع بها بعد الانتخابات الأميركية
الرئيس الروسي بعد استقباله نظيره التركي في موسكو: نجحنا دائما في التوصل إلى حلول مع الجانب التركي وهذا ما حصل اليوم
الرئيس فلاديمير بوتين: ننطلق من سيادة سوريا ووحدة أراضيها واتفقنا على وثيقة مشتركة بشأن هذا البلد
الرئيس بوتين: آمل أن نتوصل في هذه الوثيقة إلى وقف لإطلاق النار في سوريا وإلى حل دائم
الرئيس التركي: اتفقنا على وقف لإطلاق النار انطلاقا من منتصف هذه الليلة على أن تأتي بعدها خطوات لاحقة
الوثيقة التي تم التوصل إليها في قمة بوتين مع أردوغان تنص على التزام الجانبين بمحاربة الجماعات الإرهابية
مواقع كردية: قوات "قسد" تسقط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لتركيا بين بلدة عين عيسى وصوامع شركراك بريف الرقة
تركيا تنشر ألف شرطي لمنع اليونان من رد المهاجرين الذين يحتشد الآلاف منهم على الحدود بين البلدين
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: وفاة 9 مواطنين وإصابة 53 بجروح مختلفة جراء حريق نشب في مخيم النصيرات
السلطة الفلسطينية تحظر دخول السياح الأجانب إلى الضفة الغربية لمدة 14 يوماً بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا
سلطات الاحتلال تعلن إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة بسبب المخاوف من انتشار كورونا
لاهاي: المحكمة الجنائية الدولية تأذن بفتح تحقيق حول احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
بوتين: تصرفات المسلحين في #إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك
منذ 25 mins
5 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
محتجون امام مصرف لبنان في الحمرا رفضا للسياسات المالية والتردي المعيشي
لافروف: #روسيا و #تركيا أكدتا الالتزام بوحدة #سورية وسيادتها واستقلالها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها (سانا)
41 وفاة بفيروس #كورونا في #ايطاليا في 24 ساعة والحصيلة ترتفع الى 148
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}