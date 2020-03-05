أردوغان : إتفقنا على وقف إطلاق النار إنطلاقاً من منتصف هذه الليلة على أن تأتي بعدها خطوات لاحقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 19:52

أردوغان : إتفقنا على وقف إطلاق النار إنطلاقاً من منتصف هذه الليلة على أن تأتي بعدها خطوات لاحقة

منذ 26 mins 5 March، 2020
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