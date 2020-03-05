بوتين: وقعنا على وثيقة مشتركة مع أردوغان لوقف الأعمال القتالية في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2020 - 19:52

بوتين: وقعنا على وثيقة مشتركة مع أردوغان لوقف الأعمال القتالية في إدلب

منذ 33 mins 5 March، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة