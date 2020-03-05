توقيف 3 أشخاص اثر اشكال امام سراي صيدا خلال وقفة للمطالبة بإعادة فتح مزرعة في البيسارية

اوقفت مخابرات الجيش اللبناني في صيدا ثلاثة أشخاص على اثر حصول اشكال وتدافع امام مدخل سراي صيدا الحكومي، ما بين محتجين كانوا ينفذون وقفة للمطالبة بإعادة فتح مزرعة النابلسي للأبقار في البيسارية، وما بين القوى الامنية بعد محاولة المحتجين الدخول الى باحة السراي.

وكان محافظ الجنوب منصور ضو اصدر قرارا باقفال هذه المزرعة وختمها بالشمع الأحمر لعدم حيازة اصحابها الترخيص القانوني لمزاولة عملها، واستنادا لتقرير الكشف الميداني الذي قامت به الجهات المختصة والذي اظهر مخالفتها للشروط الصحية والبيئية المطلوبة قانونا، وبعد ورود كتب وشكاوى من أهالي وبلدية قعقعية الصنوبر المجاورة للمزرعة.

وناشد العاملون في المزرعة محافظ الجنوب “إعادة النظر في قرار إقفالها كونها تشكل مصدر عيشهم الوحيد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزيد من اوضاعهم المعيشية تفاقما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام