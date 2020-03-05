هولندا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس #كورونا من 38 إلى 82 مصابا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 16:50
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النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يقرر وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا
النائب العام المالي يعمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس ادارة هذه المصارف
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون رفع السرية المصرفية
بدء الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو حول الوضع في إدلب
الرئاسة التركية: الهدف من زيارة الرئيس التركي الى موسكو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إدلب في إطار اتفاق سوتشي
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي ملف إدلب السورية وقضية اللاجئين
الخارجية السورية: عويل بعض المسؤولين الغربيين حول الوضع الإنساني بإدلب وتجاهل جرائم قوات اردوغان يظهر حجم نفاقهم وكذبهم
وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي
وكالة سانا: العدوان على منطقة القنيطرة تم من فوق الأجواء اللبنانية والجولان السوري المحتل
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا عملية التسوية السورية في إطار اتفاق أستانا
الخارجية الإيرانية: ظريف ولافروف بحثا آخر التطورات المتصلة بتفشي كورونا والعلاقات الاقتصادية المشتركة
عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي: تركيا تقصف شمال سوريا و"إسرائيل" جنوبها والهدف واحد ضرب الجيش السوري
الإمام الخامنئي: قلوب مسلمي العالم مثخنة بالجراح بسبب المجازر التي ترتكب بحق المسلمين في الهند
الإمام الخامنئي: على الحكومة الهندية الوقوف بوجه المتطرفين والأحزاب الداعمة لهم وان توقف قتل المسلمين كي لا تواجه العزلة
الصين: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الـ3 آلاف وتسجيل زيادة طفيفة في الإصابات
العتبة الحسينية المقدسة: إلغاء خطبة الجمعة ليوم غد في الصحن الحسيني الشريف
الولايات المتحدة: إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا الى 11 والإصابات الى أكثر من 100
وزارة الصحة الإيرانية: العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد يرتفع الى 3513 والمتوفين الى 107
وزارة الصحة الإيرانية تطلق مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في المناطق الأكثر تلوثا
قائد الحرس الثوري الإيراني: سننتصر في حربنا ضد كورونا الذي يحتمل ان يكون هجوما بيولوجيا أميركيا استهدف الصين ثم ايران
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: الأكذوبة الكبرى بالتكتم تشكل مفتاح الضربة للصحة النفسية للإيرانيين
علي شمخاني: مهمة أعداء الشعب الإيراني هي تعزيز فعالية فيروس كورونا عن طريق إضعاف المقاومة المعنوية لدى المواطنين
منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص في الأقنعة والنظارات ومستلزمات الوقاية بسبب تزايد الطلب والتخزين وسوء الاستخدام
منظمة اليونيسكو: 300 مليون طالب حول العالم توقفوا عن الدراسة بسبب كورونا
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: المشروع الأميركي هدفه الأساسي حماية مصالح الكيان الصهيوني وتقسيم العراق
قوات العدو تهدم منزلي الأسيرين وليد حناتشة في رام الله ويزن مغامس في بيرزيت بتهمة تنفيذ عملية عين بوبين غرب رام الله
الإدارة الاميركية تصادق على بيع بولندا صواريخ مضادة للدروع بقيمة 100 مليون دولار وتعلن زيادة عدد جنودها هناك
وزير الحرب الأميركي يتهم روسيا بانتهاك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" عبر منع مقاتلات أميركية من التحليق فوق كالينينغراد
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
هولندا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس #كورونا من 38 إلى 82 مصابا (سبوتنيك)
منذ 25 mins
5 March، 2020
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