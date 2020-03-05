هولندا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس #كورونا من 38 إلى 82 مصابا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 16:50

هولندا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس #كورونا من 38 إلى 82 مصابا (سبوتنيك)

منذ 25 mins 5 March، 2020
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