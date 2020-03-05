مجلس الوزراء اللبناني أقر رفع السرية المصرفية وجلسة السبت لدرس استحقاق اليوروبوندز

أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ان”مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لمتابعة الأوضاع المالية ودرس مسألة استحقاق اليوروبوندز”.

وأشارت الى ان رئيس الحكومة حسان دياب، قال “اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لان البلد في خطر كبير، ولا يمكن ان نبقى متفرجين امام كل ما يحصل. سنفعل المستحيل لمعالجة التراكمات وبكل اسف هناك اشخاص يفعلون المستحيل لخنق البلد”.

واكد رئيس الحكومة “اننا مستمرون بمهمتنا الوطنية لانقاذ البلد، ولن نتأثر بالتهويل الذي يمارسونه ولن تتغير الحقيقة رغم التزوير”. وقال: “قيمة الحكومة بتماسكها وبخوضها معركة لبنان موحدة، وأنا متأكد ان كل واحد من الوزراء على مستوى التحديات”، مضيفا ان “الحرام بين والحلال بين ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه”.

كما أعلنت ان “مجلس الوزراء وافق على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس المنظمة الفرنكوفونية وبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز”.

وتم اقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

كما تمت الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019_2020 وعلى تسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قرارات تصدر عن الوزير .

وتم إقرار آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام