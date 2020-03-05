وزيرا الاقتصاد والعدل.. حماية المستهلك أولوية للحكومة

عقد وزير الإقتصاد في لبنان راوول نعمة ووزيرة العدل ماري كلود نجم مؤتمرا صحفيا مشتركا الخميس للبحث في سبل التعاون لحماية المستلك خاصة مع الارتفاع الكبير في الاسعار.

وأكد نعمة خلال المؤتمر الذي عقد في وزارة العدل ان “حماية المستهلك اولوية للحكومة”، واضاف انه “تم تقديم الكثير من الشكاوى للوزارة حول غلاء الاسعار”.

بدورها، شددت وزيرة العدل ماري كلود نجم على “اولوية حماية المواطن والمستهلك”، واضافت “أنها أحالت نسخة من كتاب بشأن الغش والتلاعب بالأسعار الى رئيس هيئة التفتيش القضائي والى النائب العام التمييزي لتفعيل الملاحقات والتسريع باصدار القرارات”.

المصدر: قناة المنار