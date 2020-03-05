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March 5 2020 - 16:50

وزيرا الاقتصاد والعدل.. حماية المستهلك أولوية للحكومة

منذ 60 mins 5 March، 2020
نعمة ونجم
لبنان

عقد وزير الإقتصاد في لبنان راوول نعمة ووزيرة العدل ماري كلود نجم مؤتمرا صحفيا مشتركا الخميس للبحث في سبل التعاون لحماية المستلك خاصة مع الارتفاع الكبير في الاسعار.

وأكد نعمة خلال المؤتمر الذي عقد في وزارة العدل ان “حماية المستهلك اولوية للحكومة”، واضاف انه “تم تقديم الكثير من الشكاوى للوزارة حول غلاء الاسعار”.

بدورها، شددت وزيرة العدل ماري كلود نجم على “اولوية حماية المواطن والمستهلك”، واضافت “أنها أحالت نسخة من كتاب بشأن الغش والتلاعب بالأسعار الى رئيس هيئة التفتيش القضائي والى النائب العام التمييزي لتفعيل الملاحقات والتسريع باصدار القرارات”.

المصدر: قناة المنار

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