الشيخ الخزعلي: هدف المشروع الاميركي حماية مصالح الكيان الصهيوني وتقسيم العراق

أكد الامين العام لحركة “عصائب أهل الحق” في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن “المشروع الأميركي هدفه الأساسي حماية مصالح الكيان الصهيوني وتقسيم العراق”.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له القاها بمناسبة يوم الشهيد المقاوم، ان “اميركا لديها مشروعها الخاص في العراق والمنطقة وكان عبر داعش الذي فشل بوجود الحشد الشعبي”.

ولفت الشيخ الخزعلي الى أن “مشاريع استهداف العراق من الكيان الإسرائيلي ستستمر من خلال التواجد العسكري الأميركي وعلى الوطنيين العمل الجاد وبكل الوسائل لانهاء التواجد الأميركي والتهديد الإسرائيلي على وحدة العراق”.

المصدر: قناة المنار