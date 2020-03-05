أفاد مراسلنا في ريف ادلب أن الجيش السوري يعمل على تحرير محور البارة جبل الزاوية في ادلب بشكل نهائي من المسلحين، وأظهرت المشاهد الخاصة لكاميرا المنار الضربات الجوية التى وجهها سلاح الجوي السوري والتمهيد الناري في المنطقة مستهدفاً مواقع الارهابيين في المنطقة.

من جهة ثانية تصدت الدفاعات الجوية السورية بُعيد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ إستهدف ريف القنيطرة الجنوبي الغربي .

وأصدرت وزارة الدفاع السورية بيانا أوضحت فيه أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من فجر اليوم الخميس رصدت وسائط الدفاع الجوي السوري حركة طيران حربي إسرائيلي قادمة من شمال فلسطين المحتلة باتجاه مدينة صيدا، وأطلقت من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى المواقع المستهدفة.

المصدر: قناة المنار