مصر: إصابة أول مواطن بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية الخميس اصاباة مواطن مصري بفيروس “كورونا”.

وأوضحت الوزارة أن “الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من صربيا مرورا بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة”، وتابعت “فور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التي جاءت إيجابية اليوم الخميس”، واضافت “جاري نقل المصاب الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة”.

وأشارت الوزارة الى أنه “على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية”، وأكدت أن “الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة”ز

وأشارت الوزارة إلى أنه “باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي”.

المصدر: روسيا اليوم