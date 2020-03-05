أردوغان يعرب خلال لقائه مع بوتين عن ثقته في أن الطرفين سينجحان في تطوير العلاقات الثنائية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 13:26

أردوغان يعرب خلال لقائه مع بوتين عن ثقته في أن الطرفين سينجحان في تطوير العلاقات الثنائية (سبوتنيك)

منذ 10 mins 5 March، 2020
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