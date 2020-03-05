ترامب: إغلاق الحدود مع الصين ساهم في تقليل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أنه “على عكس نصيحة العديد من الخبراء، قرر إغلاق الحدود مع الصين بسبب تفشي الفيروس التاجي”، مضيفاً أن ذلك “قلل بشكل كبير، عدد المصابين بهذا الفيروس في الولايات المتحدة”، حسب قوله.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، “بالمقارنة مع الدول الأخرى، لدينا عدد قليل جدًا من المرضى [المصابين] بفضل ما فعلناه بالحدود”. يُذكر أنه سبق وفرضت الولايات المتحدة في أوائل شباط/فبراير، قيودًا على الأميركيين وحظرا على دخول الأجانب الذين قاموا بزيارة الصين، على مدى الـ 14 يومًا الماضية، بسبب وباء الفيروس التاجي.

المصدر: سبوتنيك