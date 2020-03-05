حزب الاتحاد: سوريا مصممة على استعادة وحدة الاض والشعب

أكد حزب الاتحاد، في بيان، ان “سوريا مصممة على استعادة وحدة الاض والشعب السوري بعيدا من المطامع الاقليمية والدولية، لتعود سوريا الموحدة عامل قوة للعرب”.

ورأى “ان الاستهداف التركي للاراضي السورية تحت حجة ضرورات الامن التركي، هو استهداف لوحدة سوريا وسيادتها، واستمرار السعي لمنعها من انجاز المهمة الوطنية بتحرير ترابها الوطني من الجماعات الارهابية المسلحة”.

وأشاد “بالموقف الجزائري المعلن المتعلق بعودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية، المقرر انعقادها على ارض الجزائر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام