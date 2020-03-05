العدو الاسرائيلي نفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الخميس 9 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اعتقلت القياديين في الجهاد الاسلامي رومل كامل عطوان وشاهر عزيز حلاحلة ويونس عودة الحروب، واسماعيل أحمد الحروب من بلدة خاراس شمال الخليل”.

وتابعت المصادر “كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر وعد الهدمي من صوريف شمال الخليل، كما واعتقلت عمر الشافعي من مخيم الفارعة”، واضافت “في جنين اعتقلت قوات الاحتلال سيد السيد ومحمد صباح من برقين غربا”، وأفادت ان “قوات العدو اعتقلت أحمد البوريني من بورين جنوب نابلس”.

المصدر: وكالة معاً