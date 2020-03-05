اليمن: وقفة شعبية في أملح بصعدة دعما للجيش واللجان وتنديدا بالعدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 13:26

اليمن: وقفة شعبية في أملح بصعدة دعما للجيش واللجان وتنديدا بالعدوان

منذ 46 mins 5 March، 2020
وقفة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

نظمت وقفة شعبية في منطقة أملح بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة اليمنية، وذلك دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية وتنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي.

واستنكر المشاركون بالوقفة “كافة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني على مدى خمس سنوات في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة”.

وأشاد المشاركون “بإنجازات وحدة التصنيع العسكري في القوة الصاروخية والدفاع الجوي والعملية الناجحة عملية الردع الثالثة”، وأعلنوا “رفضهم الكامل لصفقة ترامب المشؤومة”، واستنكروا “هرولة بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها السعودي الإماراتي للتطبيع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: موقع انصار الله

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