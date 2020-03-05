الصحة الكويتية تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بـ “كورونا” ليرتفع العدد الإجمالي لـ 58 حالة

أعلنت وكيل الصحة العامة في الكويت بثينة المضف الخميس، زيادة عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في دولة الكويت إلى 58 إصابة؛ وذلك بعد تسجيل إصابتين جديدتين لقادمين من إيران. وأكدت المضف، حسبما نقلت صحيفة “الأنباء”، أن جميع المرضى بحالة جيدة ومستقرة، ماعدا الحالتين اللتين أدخلتا سابقاً إلى العناية المركزة. وشددت المضف على أن محاصرة الفيروس والحد من انتشاره، يعتمد على درجة وعي المجتمع والتزامه بالطرق الوقاية، وأكد على ضرورة التزام من طبق عليهم الحجر المنزلي، بالتوصيات الصحية، وعدم الخروج من المنازل. ونوهت المسؤولة الكويتية إلى أنه “لا يوجد أي تنبؤ لتاريخ محاصرة المرض في الوقت الحالي”؛ لافتة إلى أنه لا توجد أي إصابات ضمن الجالية المصرية في الكويت.

المصدر: سبوتنيك