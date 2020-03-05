اجتماع في سرايا طرابلس وضع خططا وتدابير لمواجهة كورونا

عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة ادارة الكوارث والازمات في الشمال والمعنية بوضع خطط واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اجتماعا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، وبحثت في كيفية اتخاذ الاجراءات الميدانية لمجابهة فيروس “كورونا”، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات الرسمية المعنية واتحادات البلديات والبلديات والمجتمع المدني والاهلي ووزارة الصحة.

وأطلعت أمينة سر اللجنة القائمقام ايمان الرافعي المشاركين في الاجتماع على الخطط الموضوعة للوقاية من كورونا، وشددت على” ضرورة نشر الوعي فى المدارس والجامعات، بالتنسيق والتعاون مع كل الادارات الرسمية ومع وزارة الصحة، واتخاذ التدابير الوقائية الصارمة للحد من انتشار هذا الفيروس، خصوصا خلال التجمعات الشعبية واماكن سكن وتجمعات النازحين والمدارس والجامعات”.

وكانت مداخلة لمساعد قائد منطقة الشمال العسكرية العقيد وليد الكردي وعدد من المشاركين الذين اكدوا “أهمية التعاون مع الجهات المعنية من منظمات دولية ومؤسسات محلية، للوقاية من مخاطر إنتشار هذا الفيروس، وتعزيز التكامل والعمل الميداني بين مؤسسات الدولة كافة ووزارة الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام