التحكم المروري: سقوط 16 جريحا في 14 حادثا تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 09:32

التحكم المروري: سقوط 16 جريحا في 14 حادثا تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 10 mins 5 March، 2020
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