التحكم المروري: سقوط 16 جريحا في 14 حادثا تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 09:32
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منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص في الأقنعة والنظارات ومستلزمات الوقاية بسبب تزايد الطلب والتخزين وسوء الاستخدام
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وزير الحرب الأميركي يتهم روسيا بانتهاك اتفاقية "الأجواء "المفتوحة" عبر منع مقاتلات أميركية من التحليق فوق كالينينغراد
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
التحكم المروري: سقوط 16 جريحا في 14 حادثا تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 10 mins
5 March، 2020
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