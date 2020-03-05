الصين مستعدة لمساعدة الدول الأخرى لمواجهة “كورونا”

أعرب نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتبادل تجربتها مع المجتمع الدولي في مواجهة انتشار فيروس “كورونا” وطرق علاجه.

وقال نائب الوزير في مؤتمر صحفي “أريد أن أؤكد أننا لن ننسى أبدا يد المساعدة التي قدمها لنا المجتمع الدولي”​​​.

وأضاف “نحن مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة للبلدان التي يكون فيها الوضع الوبائي صعبا نسبيا..”.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3198 حالة، بينما تعافى 50690 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك