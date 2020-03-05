تركيا: اعتقال صحفي كشف عودة جثمان ضابط مخابرات تركي من ليبيا

قالت وسائل إعلام تركية، إن قوات الأمن اعتقلت مدير الأخبار بموقع “أودا تي في” (Odatv) باريش ترك أوغلو، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قتل في ليبيا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد عرضت محطة “أودا تي في” تقريرا عن تشييع جنازة الضابط في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات.

جدير بالذكر أن ترك أوغلو سبق وأن اعتقل عام 2011 في إطار قضية موقع Odatv، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه 19 شهرا.

المصدر: وكالات