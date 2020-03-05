محتجون يقطعون الطرقات في الجنوب وبيروت والشمال والبقاع

أقدم محتجون على قطع أتوستراد الجنوب في الجية عند مفرق برجا.

وفي بيروت أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع للطرقات في كورنيش المزرعة ومارالياس والصيفي.

وشمالاً تم قطع اوتوستراد البداوي بالاتجاهين والاوتوستراد الدولي في المنية – العبدة. وفي البقاع، وقعت صدامات بين محتجين والجيش اللبناني في سعدنايل وتعلبايا إثر قيام محتجين بقطع الطرقات.وقبل قليل افادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح العديد من الطرقات في بيروت والمناطق.

إلى ذلك، كررت قيادة الجيش دعوتها المحتجين إلى الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرقات والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.

المصدر: قناة المنار