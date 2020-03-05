محتجون يقطعون الطرقات في الجنوب وبيروت والشمال والبقاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2020 - 02:02

محتجون يقطعون الطرقات في الجنوب وبيروت والشمال والبقاع

منذ 2 ساعة 5 March، 2020
مقدمة نشرة اخبار
لبنان

أقدم محتجون على قطع أتوستراد الجنوب في الجية عند مفرق برجا.
وفي بيروت أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع للطرقات في كورنيش المزرعة ومارالياس والصيفي.
وشمالاً تم قطع اوتوستراد البداوي بالاتجاهين والاوتوستراد الدولي في المنية – العبدة. وفي البقاع، وقعت صدامات بين محتجين والجيش اللبناني في سعدنايل وتعلبايا إثر قيام محتجين بقطع الطرقات.وقبل قليل افادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح العديد من الطرقات في بيروت والمناطق.
إلى ذلك، كررت قيادة الجيش دعوتها المحتجين إلى الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرقات والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة