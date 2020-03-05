الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة استخدام #تركيا المهاجرين لأغراض سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 02:02

الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة استخدام #تركيا المهاجرين لأغراض سياسية

منذ 2 ساعة 5 March، 2020
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