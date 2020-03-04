وزير الصحة حمد حسن : من الأفضل ان نلتزم الحجر المنزلي 14 يوما للقادمين من الدول التي سجل فيها اصابات بالكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 22:38

وزير الصحة حمد حسن : من الأفضل ان نلتزم الحجر المنزلي 14 يوما للقادمين من الدول التي سجل فيها اصابات بالكورونا

منذ 27 mins 4 March، 2020
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