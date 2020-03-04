وزير الصحة اللبنانية حمد حسن في برنامج “حقك تعرف” على قناة المنار : يجب أن نأخذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لأنها مسؤولية الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 22:38

وزير الصحة اللبنانية حمد حسن في برنامج “حقك تعرف” على قناة المنار : يجب أن نأخذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لأنها مسؤولية الجميع

منذ 30 mins 4 March، 2020
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