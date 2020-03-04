وزارة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل حالة ثانية مصابة بعدوى #فيروس_كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2020 - 22:38

وزارة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل حالة ثانية مصابة بعدوى #فيروس_كورونا

منذ 1 ساعة 4 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة