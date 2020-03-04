مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الأربعاء 04-03-2020

لم تتمكّن كلُّ اجراءاتِ المكافحةِ والعزلِ والتعقيمِ في ازاحةِ كورونا عن صدارةِ الاحداثِ العالمية ، اذ يبدو أن المعركةَ ضدَّه بالنقاط ، ولن تُحسمَ قريبا. محلياً ارتفعَ العدّادُ الى خمسةَ عشرَ بعدما توقفَ ليومٍ واحد. مستشفى سيدةِ المعونات في جبيل اصدرَ بياناً أكدَ فيه انهُ استقبلَ أحدَ المرضى الوافدينَ من مصرَ وتبينَ بعدَ اجراءِ الفحوصاتِ اللازمةِ انه يحملُ كورونا. وزيرُ الصحةِ حمد حسن طمأنَ الى اننا لم نصل بعدُ إلى مرحلةِ الإنتشارِ واننا ما زلنا في مرحلةِ الاحتواءِ محذراً من الاستخفافِ بالفيروس الذي قد يضعُ ايطاليا كلَّها تحتَ الحجْرِ لمدةِ شهر، فيما المانيا سبقت منظمةَ الصحةِ العالمية بالاعلانِ أن كورونا بات وباءً عالميا، والحالُ هذه اتخذت السعوديةُ قراراً بتعليقِ العمرة. كورونا ، أدخلَ مصرَ وقطرَ في سجال، السلطاتُ المصريةُ تقفلُ الحدودَ أمامَ القطريينَ رداً على اجراءٍ مماثلٍ اتخذتهُ الدوحة.

والى ان يتخذَ لبنانُ القرارَ المناسبَ في موضوعِ اليوروبندز، رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري يؤكدُ أن أغلبيةَ الشعبِ اللبناني وكذلك المجلسِ النيابي ترفضُ رفضاً مطلقاً الدفعَ المسبقَ وان المطلوبَ دعمُ الحكومةِ من قبلِ الجميعِ لهذا الموقف. فالمصارفُ اوصلتنا الى الخسارةِ معَ الشارينَ الأجانب، فإذا ارادوا إعادةَ الهيكلةِ دونَ قيدٍ او شرطٍ فليكن، عدا ذلك فإننا معَ ايِّ تدبيرٍ تتخذُه الحكومةُ بعدمِ الدفع.

الى كيانِ الاحتلال الذي كان مهدداً بوباءِ الانتخاباتِ المبكرة. وان استبعدت اوساطٌ صهيونيةٌ الذهابَ الى جولةٍ رابعةٍ في الكنيست بعدَ تقدمِ الليكود، الا أنها ترجحُ فشلَ بنيامين نتايناهو الموبوءِ بملفاتِ الفسادِ بتشكيلِ حكومةٍ جديدة، والى ان تتضحَ الصورة ، فانَ مسؤولاً سابقاً في الجيشِ الصهوني وصفَ الانتخاباتِ الاخيرةَ بانها كانت الاكثرَ قرفاً وفساداً ومنظومةُ الصرفِ الصحي الاكثرُ تطوراً في العالم لا تستطيعُ احتواءَ ما حصلَ في اسرائيل.

المصدر: قناة المنار