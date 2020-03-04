الحكومة الإيرانية تؤكد الإستعداد لأي نوع من التعاون مع البحرين لإعادة المواطنين البحرينيين إلى بلادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 22:38
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الرئيس السوري بشار الأسد لروسيا 24: أسأل الشعب التركي، ما هي قضيتكم مع سوريا وهل تستحق أن يموت من أجلها مواطن تركي؟
الجيش السوري يتصدى لاعتداءات الإرهابيين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويوجه ضربات لتحركاتهم
وحدات من الجيش السوري توجه ضربات للتنظيمات الإرهابية على محور آفس بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وحدات من الجيش السوري تفشل هجوماً للإرهابيين على بلدة آثار شنشراح بريف إدلب الجنوبي
الدفاع الروسية: مجموعة إرهابية من 15 عنصراً حاولت تفجير ذخائر تحتوي مواد كيميائية سامة قرب سراقب بريف إدلب
الخارجية السورية: تسلل مسؤولين أميركيين إلى إدلب بشكل غير مشروع يكرس حقيقة أن واشنطن تعتبر نفسها فوق القانون الدولي
الخارجية السورية: دمشق تشجب وتدين بأشد العبارات سلوك اللصوصية وقطاع الطرق الذي تنتهجه الإدارة الأميركية والنظام التركي
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يبحث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف آخر التطورات حول إدلب
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان: اوروبا ترفض ابتزاز تركيا والحدود ستبقى مغلقة أمام المهاجرين الذين ترسلهم
وزير الخارجية السوري خلال استقباله وفداً أممياً: دمشق كانت وما زالت مستعدة لتقديم التسهيلات لعمل وكالات الأمم المتحدة
سوريا والصين توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي وفني تقدم بموجبها بكين منحة لدمشق لتمويل احتياجات ذات طابع إنساني
الرئيس بري في الأربعاء النيابي: المجلس وغالبية اللبنانيين يرفضون مطلقاً الدفع المسبق والمطلوب دعم الحكومة لهذا الموقف
الرئيس بري: المصارف تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب فإذا أرادوا إعادة الهيكلة فليكن والمس بالودائع مس بالمقدسات
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: على الحكومة التعاطي مع السندات المستحقة بخطة لا تؤدي الى إفقاره أو إفلاسه
الشيخ قاسم: الذين يدعون إلى تسليم صندوق النقد الدولي رقبة لبنان يريدون تفجير الوضع الاجتماعي لاسقاط الحكومة في الشارع
جمعية مصارف لبنان: استماع القاضي ابراهيم لرؤساء مجالس إدارة البنوك ليس في إطار الاتهام بل الاستيضاح لحقيقة الوضع المصرفي
قاضي التحقيق العسكري الاول يحيل 8 متهمين إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة بجرم الإتصال بعملاء العدو الإسرائيلي
لبنان: تسجيل حالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 15 حالة إحداها لمواطن ايراني وضعه حرج
وزير الصحة حمد حسن للمنار: مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المختصة والوزارات المعنية تقوم بما يلزم للحد من انتشار الكورونا
حسن: رئيس الحكومة قرر صرف مبلغ مليار ليرة لتأمين احتياجات مراكز الحجر الصحي في المستشفيات الحكومية
مستشفى رفيق الحريري الجامعي: فحص كورونا الذي أُجري لأحد موظفينا جاءت نتيجته سلبية وعاد لممارسة حياته كالمعتاد
لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية تطلب التشدد في مراقبة الطائرات والسفن والبواخر الآتية من دول ينتشر فيها فيروس كورونا
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 92 والإصابات إلى 2922
العراق: تسجيل ثاني حالة وفاة وتعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا
السعودية تعلق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً لدعم جهود منع انتشار فيروس كورونا في المملكة
مصر تحظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضيها على أساس المعاملة بالمثل في اطار مواجهة كورونا
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل
وزارة الصحة الألمانية تعلن أن فيروس كورونا المستجد أصبح وباء عالمياً
ايطاليا: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 107 حالات وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 3000 حالة
مجلس الوزراء الايطالي يناقش الخميس قرارا بفرض الحجر الصحي لمدة شهر في كل ايطاليا بعدما تم اغلاق المدارس حتى 15 آذار
البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مكافحة فيروس كورونا ويتوقع تراجع النمو العالمي بسببه
وزارة الصحة الصهيونية: فرض حجر صحي على كل القادمين من فرنسا وألمانيا واسبانيا للحد من انتشار فيروس كورونا
مندوب إيران في وكالة الطاقة الذرية يتهم أميركا وكيان العدو باستغلال طلبات التفتيش للوصول إلى المفاعلات الإيرانية
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الحكومة الإيرانية تؤكد الإستعداد لأي نوع من التعاون مع البحرين لإعادة المواطنين البحرينيين إلى بلادهم
منذ 3 ساعة
4 March، 2020
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