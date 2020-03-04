الخارجية الايرانية: مبعوث منظمة الصحة العالمية وصف اداء الجمهورية الاسلامية في مواجهة كورونا بانه “نموذج يحتذى به” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 18:48

الخارجية الايرانية: مبعوث منظمة الصحة العالمية وصف اداء الجمهورية الاسلامية في مواجهة كورونا بانه “نموذج يحتذى به”

منذ 28 mins 4 March، 2020
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