بوتين حمل جهات خارجية مسؤولية ترويج معلومات كاذبة عن كورونا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بما وصفها “حملات التضليل الاستفزازية” في شأن حجم تفشي فيروس “كورونا” المستجد في روسيا، ملقيا باللائمة على “جهات خارجية” ترمي إلى “إثارة الهلع” في البلاد.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة الروسية: “في ما يتعلق بحملات التضليل الاستفزازية هذه، تفيد أجهزة الأمن الروسية أنها تدار خصوصا من جانب جهات خارجية”.

وأشار إلى أن “الهدف من هذه المعلومات المضللة واضح ويقضي بإثارة الهلع لدى السكان”، داعيا إلى مواجهة هذه الحملات عبر تزويد الشعب الروسي “معلومات ملائمة ووافية وموثوق بها” في هذا الشأن.

وأدلى فلاديمير بوتين بهذه التصريحات تعليقا على تقرير أصدرته نائبة رئيس الوزراء لشؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا في شأن مستجدات فيروس “كورونا” المستجد في روسيا.

وقالت غوليكوفا: “في الآونة الأخيرة، تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة تؤكد تسجيل عدد كبير من الإصابات (بالفيروس) على الأراضي الروسية، وتشير إلى أن السلطات تخفي هذه المعلومات”.

المصدر: وكالات