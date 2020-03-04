البنك المركزي السوداني يتلقى رسالة من الخارجية الأميركية برفع جميع “العقوبات” المفروضة على السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 18:46

البنك المركزي السوداني يتلقى رسالة من الخارجية الأميركية برفع جميع “العقوبات” المفروضة على السودان

منذ 57 mins 4 March، 2020
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