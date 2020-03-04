إيران تحصي 92 حالة وفاة بكورونا وتسجل 2922 إصابة مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 18:46

إيران تحصي 92 حالة وفاة بكورونا وتسجل 2922 إصابة مؤكدة

منذ 58 mins 4 March، 2020
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