العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين في بيت لحم

أخطرت سلطات العدو الاسرائليي بهدم منزل واثنين وآخرين بوقف البناء غرب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بحجة عدم الترخيصـ في تضييق واضح على الفلسطنيين وحقهم بالعيش بأمان.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين الفلسطينية هاني فنون إن “الاحتلال أخطر منزل المواطن أحمد محمود سواد بالهدم في البلدة”، وأضاف “الاحتلال أخطر كذلك المواطنين عادل راتب نجاجرة ورائد محمود سواد بوقف البناء في منزليهما، بحجة البناء دون ترخيص”.

وأشار فنون إلى أن “الاحتلال صعد من اجراءاته التعسفية في منطقة باكوش، حيث تقع المنازل الثلاثة، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي البلدة من حيث التوسع العمراني، واستولى قبل أيام على خلاطتين للباطون، وأجبر مواطنين على وقف البناء”.

المصدر: فلسطين اليوم