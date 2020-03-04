الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي: المجلس وغالبية اللبنانيين يرفضون مطلقاً الدفع المسبق والمطلوب دعم الحكومة لهذا الموقف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 14:22

الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي: المجلس وغالبية اللبنانيين يرفضون مطلقاً الدفع المسبق والمطلوب دعم الحكومة لهذا الموقف

منذ 34 mins 4 March، 2020
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