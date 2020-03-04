الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: محور المقاومة يلعب دوراً محورياً في إفشال “صفقة القرن”

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد على أهمية الدور الذي يقوم به محور المقاومة دفاعاً عن فلسطين وشعبها. كلام عبد المجيد جاء على هامش ملتقى شعري أقامته المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي تزامنت مع استشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

وفي حديثه لموقع قناة المنار، لفت الأمين العام لجبهة النضال الفلسطيني إلى “أهمية المقاومة بكافة أشكالها بدءًا من المقاومة العسكرية إلى السياسية، والاقتصادية صولاً للمقاومة الثقافية”، إذ أكد أن كل هذه الأشكال “يجب أن تُحشد طاقاتها في هذا الظرف بالذات، لتكون دعامة متكاملة في إنجاح العمل المقاوم، ومواجهة جميع المؤامرات التي تستهدف منطقتنا”. كما أشار عبد المجيد إلى أن “ثلاث مناسبات اجتمعت في فترة واحدة، استشهاد القائد قاسم سليماني، ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في إيران، وأيضا الانتصارات التي تشهدها المنطقة على الإرهاب خاصة في شمال سورية”، مؤكداً أن “هذه المناسبات تدفع الفلسطينيين أن يكونوا حاضرين في كافة الميادين، للتأكيد على دورهم المتكامل مع محور المقاومة”. وشدد عبد المجيد على أن الموقف الفلسطيني الشعبي وكل الفعاليات في المقاومة الفلسطينية، يرفضون “صفقة القرن” بشكل قاطع، داعياً إلى مواجهتها.

وعن دور محور المقاومة في إفشال الصفقة المزعومة، تحدّث عبد المجيد عن “الدعم المقدم للشعب الفلسطيني من حزب الله وبقية قوى المقاومة وصولاً للتأكيد على للدور المميز للقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني الى جانب سورية بتقديم السلاح والمواقف السياسية، وتعزيز قدرات المقاومة في قطاع غزة، ما جعل من المقاومة الفلسطينية قوة رادعة للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما حزب الله”. ونوّه عبد المجيد إلى أن “هذا التكامل بين قوى المقاومة هو الطريق لإفشال صفقة القرن”، مؤكداً أن “الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يواجه الصفقة مدعوماً بالمحور”.

المصدر: موقع المنار