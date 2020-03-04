مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل وإصابات بالإختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال عشرات القنابل الغازية والصوتية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 14:20

مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل وإصابات بالإختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال عشرات القنابل الغازية والصوتية

منذ 50 mins 4 March، 2020
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