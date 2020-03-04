مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل وإصابات بالإختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال عشرات القنابل الغازية والصوتية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 14:20
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للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل وإصابات بالإختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال عشرات القنابل الغازية والصوتية
منذ 50 mins
4 March، 2020
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