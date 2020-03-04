غرفة التحكم المروري: سقوط 15 جريحاً في 12 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2020 - 09:12
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معلومات المنار: الرئيس حسان دياب يعلن السبت القرار حول سداد سندات اليوروبوند المستحقة وخطة الحكومة لمعالجة الوضع المالي
معلومات المنار: بعد اجتماع جمعية المصارف مع دياب ووزير المال والفريق المالي أبدت المصارف استعدادها لجدولة ديونها للدولة
وزير المال للمنار: نعمل على مدار الساعة كورشة عمل وخلية واحدة وبتنسيق مع الرئيس نبيه بري للوصول للقرار المالي الأمثل
النائب حسن فضل الله: موقفنا هو رفض شروط صندوق النقد الدولي والحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤولياتها
منظمة الصحة العالمية: تم استبعاد خطر تحول كورونا إلى وباء وطورنا أكثر من 20 لقاحاً لمكافحة الفيروس
الصين تسجّل 38 حالة وفاة بفيروس كورونا وانخفاضاً في عدد الإصابات لليوم الثالث على التوالي
الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 9 والمصابين إلى 106
مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين جراء قصف الجيش السوري على مواقعهم غرب مدينة سراقب في ريف إدلب
سانا: وحدات الجيش السوري تدخل بلدة حزارين بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين المدعومين من تركيا عنها
الدفاع الروسية ترد على الادعاءات الغربية والأممية بـ"ارتكاب جرائم حرب والتسبب بكارثة إنسانية ونزوح الملايين" في إدلب
الدفاع الروسية: الغرب يستخدم صور مخيم للاجئين قرب الحدود التركية أنشئ قبل سنوات كدليل على وقوع كارثة إنسانية مزعومة
الدفاع الروسية: الغرب سمى مسلحي إدلب "ممثلي المعارضة المعتدلة" رغم أن بينهم 20 ألفاً من "هيئة تحرير الشام" الإرهابية
الدفاع الروسية: لا أحد في الغرب يبالي بتصرفات تركيا التي نقلت إلى إدلب قوة عسكرية ضاربة في خرق للقانون الدولي
يديعوت أحرنوت: بعد فرز 92.5% من الأصوات يحصل اليمين على 58 مقعداً بالكنيست ووسط اليسار على 55 وأفيغدور ليبرمان على 7
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: ما حققته من تقدم اقتصادي يمكّنني من مواجهة أي مرشح ديمقراطي في الانتخابات المقبلة
فوز جو بايدن بولايات آلاباما وتينيسي وأوكلاهوما وأركنسو ومينيسوتا وماساشوستس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
فوز السناتور بيرني ساندرز بولايتي كولورادو ويوتاه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي
زعيم طالبان لترامب في اتصال هاتفي بينهما: العلاقة مع واشنطن ستكون إيجابية إذا احترمت اتفاق السلام
باكستان تطالب بريطانيا بإعادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم بالسجن والموجود في لندن منذ عام 2019 لتلقي العلاج
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: سقوط 15 جريحاً في 12 حادث سير خلال 24 ساعة
منذ 15 mins
4 March، 2020
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