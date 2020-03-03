تكتل “لبنان القوي” طالب كل من يصوب على خطة الكهرباء ان يقدم البديل للبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 23:04
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وزارة الصحة اللبنانية: الفحوصات التي أجريت اليوم على الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أظهرت نتائج سلبية
وزارة الصحة: نتيجة فحص أول حالة شخصت في لبنان جاءت سلبية وسيعاد الفحص غداً للتأكد قبل السماح بمغادرتها إلى منزلها
وزير الصحة: جهزنا أقساماً تحوي بين 20 و40 سرير في مستشفيات حكومية في 8 مناطق تحسباً لانتشار فيروس كورونا
معلومات المنار: الرئيس دياب يعلن السبت القرار في ما يخص سداد سندات اليوروبوند المستحقة وخطة الحكومة لمعالجة الوضع المالي
معلومات المنار: بعد اجتماع جمعية المصارف مع دياب ووزير المال والفريق المالي أبدت المصارف استعدادها لجدولة ديونها للدولة
وزير المال للمنار: نعمل على مدار الساعة كورشة عمل وخلية واحدة وتنسيق مع الرئيس بري للوصول للقرار الأمثل حول الوضع المالي
النائب حسن فضل الله: موقفنا هو رفض شروط صندوق النقد الدولي والحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤولياتها
كرامي بعد لقاء دياب: نثق برئيس الحكومة وفريق عمله ويجب الانتباه لدقة الوضع المالي والاقتصادي فالجميع في مركب واحد
منظمة الصحة العالمية: تم استبعاد خطر تحول كورونا إلى وباء وطورنا أكثر من 20 لقاحاً لمكافحة الفيروس
مساعد وزير الصحة الإيراني: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصاً
الكويت تشترط على رعايا 10 دول بينها مصر وسوريا ولبنان حيازة شهادة خلو من فيروس كورونا للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها
الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 9 بعد تسجيل وفاة جديدة والمصابين إلى 106 حالات
بوريس جونسون: هناك احتمال كبير لزيادة عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بريطانيا والحكومة مستعدة لاتخاذ أي تدابير
وحدات من الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة للجيش التركي في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي
مقتل 4 جنود من الجيش التركي وإصابة 7 آخرين جراء قصف الجيش السوري على مواقعهم غرب مدينة سراقب في ريف إدلب
الجيش التركي يسقط طائرة حربية سورية خلال تنفيذها مهمة في شمال غرب معرة النعمان جنوبي إدلب
سانا: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية شرقي بلدة خان العسل قرب سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي
سانا: وحدات الجيش السوري تدخل إلى بلدة حزارين بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين المدعومين من تركيا عنها
وزير الخارجية الروسي: روسيا ستواصل دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي
وزارة الدفاع الروسية: بيانات تركيا والغرب حول تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب غير صحيحة
لافروف: لا نستطيع المساعدة على حل مشكلة الاتحاد الأوروبي مع الهجرة بوقف الحرب ضد الإرهاب لكننا مستعدون للتعاون
خلية الإعلام الأمني العراقي: تفكيك خلية لبقايا داعش وإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم القائد العسكري لولاية صلاح الدين
يديعوت أحرنوت: بعد فرز 92.5 بالمئة من الأصوات اليمين يحصل على 58 مقعداً في الكنيست ووسط اليسار 55 وليبرمان 7
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أعلى بخمس مرات من السقف المحدد في الاتفاق النووي
رابطة علماء اليمن: ندين الجرائم النكراء والاعتداءات والإرهاب بحق المسلمين في الهند وحكومة نيودلهي تتحمل المسؤولية
دونالد ترامب: ما حققته من تقدم اقتصادي يمكنني من مواجهة أي مرشح للحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة لتنشيط الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا
زعيم طالبان لترامب في اتصال هاتفي بينهما: العلاقة مع واشنطن ستكون إيجابية إذا احترمت واشنطن اتفاق السلام
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
تكتل “لبنان القوي” طالب كل من يصوب على خطة الكهرباء ان يقدم البديل للبنانيين
منذ 55 mins
3 March، 2020
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