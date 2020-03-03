“لبنان القوي”: لمقاربة المسألة المالية من خلفية وطنية ولمتابعة ملف الاموال المهربة

رأى تكتل “لبنان القوي” النيابي ان “مقاربة المسألة المالية يجب ان تكون وفق خلفية وطنية نظرا إلى تأثيرها على كامل فئات الشعب اللبناني وعلى مستقبل لبنان لسنوات قادمة”.

واعتبر التكتل في بيان له الثلاثاء انه “على الحكومة ان تتابع تقنيا هذه القضية من خلال فريقها الاستشاري الدولي وعملية التفاوض، التي لا بد ان تحدد بنتائجها مسار المرحلة المقبلة ليأتي القرار اللبناني الحكومي مترجما لأفضل ما يمكن، حفاظا على أموال المودعين ومالية الدولة”.

وفي موضوع الأموال المهربة، اطلع التكتل على “رد من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على كتابه المتعلق بالطلب من الجهات المعنية كشف تفاصيل هذه الأموال”، وتابع “نقرر متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية للوصول إلى الحقيقة الكاملة”، وأكد ان “هذه القضايا الوطنية الأساسية وحقا من حقوق اللبنانيين لمعرفة حقيقة ما حدث وتأمين استعادة هذه الأموال في حال ثبت انها حولت في شكل غير شرعي”.

وعلق التكتل على ما صدر من مواقف في ملف الكهرباء، وطالب “كل من يصوب على خطة الكهرباء ان يقدم البديل للبنانيين بدل إلهائهم يوميا بمهاترات وسجالات عقيمة بعد ان أدت هذه الممارسات السلبية إلى تعطيل تأمين الكهرباء وتكبيد القطاعين العام والخاص اعباء كبيرة، بالرغم من موافقتهم عليها”، وتابع “المهم تأمين الكهرباء للبنانيين وتصفير العجز وليس التباري بتسجيل المواقف الشعبوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام