مدير منظمة الصحة العالمية: تم استبعاد خطر تطور #كورونا لوباء ونعمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر الفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 18:22

مدير منظمة الصحة العالمية: تم استبعاد خطر تطور #كورونا لوباء ونعمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر الفيروس

منذ 9 mins 3 March، 2020
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