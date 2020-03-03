التقرير اليومي حول “كورونا” في لبنان: لا اصابات جديدة والحالات ما زال عددها 13

أكد التقرير اليومي حول فيروس “كورونا” الصادر الثلاثاء عن مستشفى بيروت الحكومي ان “لا اصابات جديدة وقد أجريت فحوصات مخبرية لـ59 حالة، جاءت نتيجتها سلبية ومن ضمنها نتيجة فحص أول مصابة شخصت بالكورونا في لبنان”، ولفت الى انه “سيعاد اجراء الفحص يوم غد”.

وقال التقرير “إستقبل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 12 منها إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.

وتابع التقرير “أجريت فحوصات مخبرية لـ59 حالة، جاءت نتيجتها سلبية، ومن ضمنها نتيجة فحص أول مصابة شخصت بالكورونا في لبنان وسيعاد اجراء الفحص يوم غد”، ولفت الى انه “غادر اليوم 25 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية”.

واوضح التقرير انه “يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي”، واضاف “اما الحالات الايجابية فما زال عددها 13، دون أن يتم تسجيل اصابات جديدة”، وأشار الى انه “ما زالت حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام