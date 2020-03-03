دياب ترأس اللجنة الوزارية لمتابعة ملف النفايات

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الثلاثاء في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات.

وحضر الجلسة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: محمد فهمي، دميانوس قطار، عماد حب الله، حمد حسن، ميشال نجار، عباس مرتضى، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

وبعد الاجتماع، أوضح قطار انه “جرى عرض لموضوع تحديث خارطة طريق شاملة لخطة النفايات”، مشيرا الى ان اللجنة “ستعقد اجتماعا اخر الاسبوع المقبل لاننا بحاجة لوضع تصور كبير من اجل الوصول الى حلول لملفات البيئة وهذا ما نعمل عليه حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام