وفد “اللقاء التشاوري” زار دياب.. كرامي: لديه رؤية واضحة لكل الامور المستقبلية

أعرب النائب فيصل كرامي عن ثقة “اللقاء التشاوري” برئيس الحكومة حسان دياب وبفريق العمل الذي يقوم بواجباته تجاه الشعب اللبناني. ونبه الى “خطورة ودقة الوضع المالي والاقتصادي”.

كلام النائب كرامي جاء بعد اجتماع وفد “اللقاء التشاوري” مع الرئيس دياب الثلاثاء، حيث جرى عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة.

وقال كرامي “نحن ارتأينا كلقاء تشاوري أن نأتي الى دولة الرئيس، وأن نبدي كل الدعم بعد الثقة، لهذا الاداء المتواصل والمضني الذي يقوم به دولة الرئيس من أجل وقف الانهيار والانحدار الحاصلين في الدولة اللبنانية”، وتابع “أطمئن اللبنانيين أنه اصبح لدى الرئيس دياب رؤية واضحة لكل الامور المستقبلية وخصوصا المالية والنقدية منها”.

وعن استحقاق اليوروبوند، قال كرامي “لقد اطلعنا على هذا الموضوع، وأنا اترك لدولة الرئيس دياب للاعلان عنه، ورؤيته طمأنتنا لأنه رغم القرارات الموجعة، هناك حوافز، والتي طالبنا بها في جلسة مجلس النواب، ان كان في جلسة الموازنة، أو في جلسة الثقة، أن يبتعدوا عن جيوب الناس، وفي الحقيقة دولة الرئيس من هذا الرأي، لذلك هذه الرؤيا طمأنتنا وسيكون هناك حوافز ايضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام