النائب الديموقراطي توم مالينوسكي: لن تبقى معلومات مقتل خاشقجي سرية وسوف تتم محاسبة السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 18:22

النائب الديموقراطي توم مالينوسكي: لن تبقى معلومات مقتل خاشقجي سرية وسوف تتم محاسبة السعودية

منذ 50 mins 3 March، 2020
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