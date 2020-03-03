المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إنها تؤيد إقامة منطقة آمنة في شمال #سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 18:22
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الإمام السيد علي الخامنئي يجدد شكره للكوادر الطبية في ايران لجهودهم بمكافحة انتشار فيروس كورونا
الإمام الخامنئي: على جميع الأجهزة في ايران التعاون ووضع امكاناتها تحت تصرف وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا
الإمام الخامنئي يؤكد أن المسؤولين الإيرانيين كشفوا بكل صدق وشفافية عن فيروس كورونا وأحاطوا المواطنين علماً بشأنه
الإمام الخامنئي: مسألة فيروس كورونا ستأخذ في البلاد وقتاً ليس بالطويل ومن ثم ستزول
الإمام الخامنئي يوصي بقراءة الدعاء السابع من الصحيفة السجادية باعتباره من الأدعية المهمة في رفع البلاء
وزارة الصحة اللبنانية: الفحوصات التي أجريت اليوم على الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أظهرت نتائج سلبية
وزارة الصحة: نتيجة فحص أول حالة شخصت في لبنان جاءت سلبية وسيعاد الفحص غداً للتأكد قبل السماح بمغادرتها إلى منزلها
الصحة العالمية تؤكد انتقال فيروس كورونا من الصين إلى 64 دولة والمغرب يسجل أول إصابة بالفيروس
مساعد وزير الصحة الإيراني: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصاً
الكويت تشترط على رعايا 10 دول بينها مصر وسوريا ولبنان حيازة شهادة خلو من فيروس كورونا للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها
بوريس جونسون: هناك احتمال كبير لزيادة عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بريطانيا والحكومة مستعدة لاتخاذ أي تدابير
عدد قتلى فيروس كورونا خارج الأراضي الصينية يرتفع إلى 128 شخصاً منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق: طقس دافئ أكثر من المعتاد لغاية الجمعة المقبل
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس وعلى الأموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي
الرئيس بري: في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم حينها ليس لدينا ما نخسره
كرامي بعد لقاء دياب: نثق برئيس الحكومة وفريق عمله ويجب الانتباه لدقة الوضع المالي والاقتصادي فالجميع في مركب واحد
رئاسة الوزراء في لبنان: الأوركسترا نفسها انتبهت الى أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها وتسعى لتدمير ركائز الدولة وتستبيح البلد
النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يدعي على 12 شخصاً تسببوا بالفيضانات في الناعمة وأنفاق المطار
النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23 تظهر تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو دون حصوله على الأغلبية في الكنيست
نتنياهو تعليقاً على النتائج الأولية للانتخابات: سنعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريباً وسنواجه التهديد الايراني
وسائل إعلام إسرائيلية: حصول معسكر نتنياهو على 60 مقعداً في الكنيست ومعسكر أبيض أزرق على 54
اندلاع المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين
فلسطين المحتلة: الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلاً في بلدة حزما بالقدس المحتلة بزعم البناء دون ترخيص
قطاع غزة: استهداف المزارعين شرق خانيونس وتوغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح
وحدات من الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة للجيش التركي في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الجيش التركي يسقط طائرة حربية سورية خلال تنفيذها مهمة في شمال غرب معرة النعمان جنوبي إدلب
تنسيقيات المسلحين: قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي في قصف صاروخي نفذه الجيش السوري قرب النيرب بريف إدلب
وزير الخارجية الروسي: روسيا ستواصل دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي
وزارة الدفاع الروسية: بيانات تركيا والغرب حول تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب غير صحيحة
لافروف: لا نستطيع المساعدة على حل مشكلة الاتحاد الأوروبي مع الهجرة بوقف الحرب ضد الإرهاب لكننا مستعدون للتعاون
خلية الإعلام الأمني العراقي: تفكيك خلية لبقايا داعش وإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم القائد العسكري لولاية صلاح الدين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أعلى بخمس مرات من السقف المحدد في الاتفاق النووي
رابطة علماء اليمن: ندين الجرائم النكراء والاعتداءات والإرهاب بحق المسلمين في الهند وحكومة نيودلهي تتحمل المسؤولية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة لتنشيط الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إنها تؤيد إقامة منطقة آمنة في شمال #سورية
منذ 51 mins
3 March، 2020
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