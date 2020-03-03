لبنان: تعليق الجلسات في قصور العدل مؤقتا للوقاية من “كورونا”

قررت وزيرة العدل في الحكومة اللبنانية ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى “تعليق الجلسات في قصور لمدة تبدأ من تاريخ 4/3/2020 وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/3/2020 ضمنا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا”.

وقال بيان مشترك لنجم ولمجلس القضاء إنه “بنتيجة التشاور بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونظرا للظروف التي يمر بها لبنان، المتعلقة بفيروس الكورونا، وكتدبير مؤقت وتمهيدا لتجهيز قصور العدل بمستلزمات الوقاية بالتنسيق مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية المختصة، تقرر تعليق الجلسات لمدة تبدأ من تاريخ 4/3/2020 وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة”.

ولفت البيان الى ان “المراجع القضائية الجزائية تستمر في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين”، وتابع “على أن تستمر كذلك المراجع القضائية المدنية المختصة، في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام