الكرملين يؤكد إمكانية قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب وينفي إعداد لقاء بوتين-أردوغان-ميركل-ماكرون (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50

الكرملين يؤكد إمكانية قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب وينفي إعداد لقاء بوتين-أردوغان-ميركل-ماكرون (روسيا اليوم)

منذ 10 mins 3 March، 2020
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