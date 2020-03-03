عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين الثلاثاء، بعودة أكثر من 200 شخص إلى سوريا من أراضي لبنان، بالإضافة إلى قرابة 800 آخرين، عادوا إلى البلاد من أراضي الأردن. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية “عاد، خلال الــ24 ساعة الماضية، 1009 لاجئين إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 212 لاجئاً (64 امرأة و108 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 797 شخصاً(239 امرأة و406 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز أيضاً، إلى أنه لم يعد أحد من النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة خلال الــ24 ساعة الماضية. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير أراضي ومنشآت في مدينة دوما (بريف دمشق) ومدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير27 عبوة قابلة للانفجار. يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وقد تم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة، في الوقت الذي يتم فيه الآن، إيلاء الاهتمام الأكبر للعملية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: سبوتنيك