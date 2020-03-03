الوزير مجذوب أصدر مذكرة تعطيل المدارس في عيد المعلم

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب المذكرة رقم 50/م/2020، بتاريخ 3/3/2020 المتعلقة بتحديد عطلة عيد المعلم للعام 2020، وجاء فيها: “بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها) لا سيما ما يتعلق بعيد المعلم، تعطل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها يوم الاثنين الواقع فيه 9/3/2020، وبهذه المناسبة، يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ليستمروا في تأدية رسالتهم السامية في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبو إليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام