السيد الخامنئي: بعض الدول التي تعاني من تفشي فايروس #كورونا تقوم بالتعتيم عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50

السيد الخامنئي: بعض الدول التي تعاني من تفشي فايروس #كورونا تقوم بالتعتيم عليه

منذ 39 mins 3 March، 2020
أخبار موقع المنار

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