المبعوث الأممي إلى سوريا: اجتماع بوتين وأردوغان في 5 آذار/مارس فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50

المبعوث الأممي إلى سوريا: اجتماع بوتين وأردوغان في 5 آذار/مارس فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا (سبوتنيك)

منذ 41 mins 3 March، 2020
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